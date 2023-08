ATTUALITÀ Invasione delle cavallette: sono il totem degli artisti Ascolta il Reloaded!

Invasione delle cavallette: sono il totem degli artisti.

Per il momento sembra essere volta al termine l'invasione delle cavallette che nei giorni scorsi aveva interessato le spiagge di Rimini e non solo. A quanto pare le forti raffiche di Garbino avevano trasportato questi insetti sul litorale e disturbato chi voleva rilassarsi e godersi il mare. Per questo motivo si è parlato moltissimo della cavalletta, ma qual è, a livello simbolico, il suo significato? Si dice che può essere una messaggera molto importante...scopri perchè ascoltando il nostro reloaded!

