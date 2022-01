Inventa software che automatizza il suo lavoro così lui gioca ai videogames

Oltre lo smart working e con gusto social, perché con un post sul web l'utente Throwaway59724 ha condiviso con i suoi followers come sia riuscito ad automatizzare interamente il suo lavoro. Riuscendo nell'impresa che rappresenta il sogno proibito di molti, ovvero trascorrere solo 10 minuti al giorno alla sua scrivania per lavorare e il resto delle otto ore giocando beatamente ai videogame. Lo specialista informatico lavora in uno studio legale e nel suo lungo post ha raccontato di come fosse solito restare per otto ore bloccato davanti al suo portatile dovendo arrivare a fingere di lavorare. Finzione dovuta al fatto che in effetti il suo lavoro non richiedesse effettivamente tutto quel tempo. Nel post si legge: "lo studio mi ha assunto come specialista informatico per gestire tutte le prove digitali per i processi, cambiando il suo sistema di gestione delle prove in un sistema basato sul cloud e voleva che io fossi l'unica persona a possedere un accesso come amministratore, mentre tutti gli altri sarebbero stati limitati alla sola visualizzazione e avrebbero lavorato su un'unità di rete locale". "Sembrava fantastico all'inizio, ma ho capito subito che questo era l'unico compito che si aspettavano che svolgessi nel mio turno di otto ore. Non trattandosi di un lavoro così lungo, ero bloccato a fingere di lavorare in ufficio per la maggior parte del tempo".

La pandemia è stato il suo "Cavallo di Troia".Come a molti lavoratori gli viene chiesto di lavorare da casa, e lì gli si è accesa la lampadina dell'idea che gli avrebbe cambiato la vita, lavorativa almeno. Ha escogitato un meccanismo che lo aiutasse a passare solo 10 minuti al giorno a supervisionare il suo lavoro. Ha allestito una postazione di lavoro remota, collegata a casa sua e da lì è iniziato il vero divertimento. In tutto ci ha messo circa una settimana a creare e perfezionare un semplice script che eseguiva tutto il suo lavoro". Da quel giorno timbra il cartellino,e..... gioca ai videogiochi o fa qualsiasi cosa, tranne lavorare se si escludono i primi minuti appunto. Niente male davvero. "A fine giornata poi controllo i registri per assicurarmi che tutto sia andato bene e poi timbro di nuovo il cartellino". Aggiunge poi soddisfatto: "tutto questo in soli 10 minuti al giorno". Ora: a chi non piacerebbe passare il tempo di lavoro davanti ai videogiochi durante l'orario d'ufficio? Ma non solo.... essere pagati 1000 €uro al mese. In rupie circa 900. Forse farebbe sentire in colpa tantissimi lavoratori, tuttavia l'uomo ha concluso il suo post affermando come non ci sia niente di sbagliato finché tutti si ritengono soddisfatti del risultato.



"Sto facendo esattamente quello per cui mi hanno assunto, tutto il lavoro è fatto in modo puntuale e posso godermi la mia vita.