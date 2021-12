CULTURA Investire in Lego Un indagine dal mondo della finanza sostiene che investire nella famosa fabbrica di mattoncini è sicuro

Investire in Lego.

Della Lego ne abbiamo parlato spesso e in tanti modi, di come siano sempre bravi a proporre progetti all'avanguardia, di come questa loro duttilità li abbia portati a diventare un punto di riferimento anche a livello culturale. I prodotti di questa azienda danese non sono solo giocattoli, ma un fenomeno sociale, passando per le loro ultime produzioni di set: da Star Wars, per arrivare all'ultimo apprezzatissimo "Mamma ho perso l'aereo". Ma alla lego guardano oltre e si sta già pensando al nuovo set che sarà dedicato al possente "Titanic".

A certificare questo successo adesso c'è uno studio russo pubblicato della "Higher School of Economics" che dichiara senza troppi giri di parole: investire in LEGO è un buon investimento. Porterebbe un guadagno superiore, addirittura, a quello dell'oro. Questo è dovuto al fatto che molti set sono realizzati con una produzione limitata, e quindi diventano rari abbastanza velocemente. Si aggiunga a tutto ciò, che i fan del Lego nel mondo sono davvero tanti e molti di questi sono diventati adulti e, per questo, possono arrivare ad essere dipsposti a spendere altre cifre per un giocattolo che evochi la loro infanzia.Quello che si sta cercando di dire è al di là di investire o meno,i vostri risparmi comprando azioni Lego, ma se per caso avete qualche set Lego in soffitta, ovviamente ancora integro e confezionato, potrebbe essere adesso il momento di tirarlo fuori perché potrebbe valere tanto. Per cui meglio controllare.



Diventare ricchi di solito non è un gioco da ragazzi, ma con la Lego anche sognare si deve farlo in grande...come i loro mattoncini.





