MUSICA INXS: "Need You Tonight" "Pezzi da Collection"

INXS: "Need You Tonight".

"Need You Tonight" è un brano degli INXS che racconta dell'attrazione profonda e immediata tra due persone. Il riff è stato creato dal chitarrista Andrew Farriss mentre era in un taxi diretto all'aeroporto. Il resto della storia c'è l'ha raccontata Catia Demonte in diretta su Radio San Marino. Ascolta il reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: