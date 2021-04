MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - Al telefono: Nabuk & Filippo Tirincanti L'intervista con l'artista

#IOSTOCONGLIARTISTI - Al telefono: Nabuk & Filippo Tirincanti.

"2021 non ce n'è per nessuno": questo è il titolo del nuovo brano di Nabuk e Filippo Tirincanti. Uno slogan, un modo per incoraggiarci a vicenda e guardare dritti al futuro. Per saperne di più ascolta subito il nostro podcast con tutta l'intervista!

