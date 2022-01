MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - al telefono: Reverendo Secret & Amanda Archetti L'intervista con l'artista

#IOSTOCONGLIARTISTI - al telefono: Reverendo Secret & Amanda Archetti.

Michele Lattanzio, in arte "Reverendo Secret", è stato protagonista insieme ad Amanda Archetti, compagna, musa ispiratrice e manager, in #IOSTOCONGLIARTISTI. Con lui abbiamo ripercorso la sua carriera, fin dagli esordi, passando per Italia's Got Talent, fino a scoprire qualche dettaglio sui progetti futuri. Reverendo Secret, è un artista eclettico, con una storia tutta da "cantare" e che abbiamo ritrovato nei suoi brani, sempre molto profondi e intensi. Ascolta tutta l'intervista nel nostro podcast!

