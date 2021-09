IOSTOCONGLIARTISTI: Beart supera l'audition di X Factor

Durante il mese di agosto è stato nostro ospite in #IOSTOCONGLIARTISTI e questa settimana lo abbiamo visto alle audizioni per partecipare a X Factor 2021: stiamo parlando di Beart! E' stato protagonista nell'estate di Radio San Marino insieme a Bongi, chitarrista con cui ha condiviso i suoi progetti musicali partendo da un home studio allestito nel garage di casa a Riccione.

La sua grande passione per la musica e l'entusiasmo nel trasmettere a tutti il suo motto "be-art", ossia essere arte, lo porta sul palco di X-Factor ad eseguire il primo freestyle nella storia del talent show italiano. Riesce a convincere Manuel Agnelli, Mika ed Emma Marrone, mentre Hell Raton lo stimola dandogli un'indicazione per la prossima volta: " voglio vedere il fiato gestito in un'altra maniera". Beart non si perde d'animo e rilancia: "Manuelito ti farò cambiare idea".









Sono 3 le fasi da superare prima di raggiungere i live, solo i concorrenti con 3 "si" possono accedere alla fase successiva dei Bootcamp di giovedi 4 e 14 ottobre. La formula rimane sempre quella delle sedie, mentre la novità di quest'anno è l'assenza di categorie che cambierà sicuramente la modalità di formazione delle squadre.

Un grande in bocca al lupo a Beart!

IL PRIMO FREESTYLE DELLA STORIA DI X FACTOR ITALIA ( BEART )