MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI: il nuovo singolo di Personal Ascolta "Il vello d'oro"!

#IOSTOCONGLIARTISTI: il nuovo singolo di Personal.

Personal, già nostro ospite in #IOSTOCONGLIARTISTI, ritorna in radio per presentare il suo nuovo singolo, "Il vello d'oro". Ascolta il reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: