MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - Live : Giosef & Mattia Manzoni L'intervista con l'artista

#IOSTOCONGLIARTISTI - Live : Giosef & Mattia Manzoni.

Un mazzo di carte ci guida in un percorso musicale unico, accompagnati da Giosef e Mattia Manzoni, ospiti in #IOSTOCONGLIARTISTI. Per scoprire tutto questo viaggio live, clicca "play" sul nostro podcast!

