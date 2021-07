MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - Live: Iacopo Nicolò in arte "Personal" L'intervista con l'artista

#IOSTOCONGLIARTISTI - Live: Iacopo Nicolò in arte "Personal".

Iacopo Nicolò, in arte "Personal", è un rapper riminese che scopre la sua passione per la musica attraverso la scrittura. Il suo grande amore per le parole lo porta a chiedersi come suoneranno e da questa base prendono forma le sue rime...Per ascoltare il freestyle e il suo brano "Le disavventure", clicca play sul nostro podcast!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: