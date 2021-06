MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - Live: "LUX" - Luca Urbinati L'intervista con l'artista

#IOSTOCONGLIARTISTI - Live: "LUX" - Luca Urbinati.

Anche nel venerdì di Radio San Marino abbiamo appuntamento con la musica live! Luca Urbinati, in arte LUX è stato in diretta con noi per raccontarci la sua esperienza artistica, ma soprattutto per regalarci gioia e spensieratezza attraverso i suoi brani cantati dal vivo..Ascolta nuovamente tutto il live nel nostro podcast!

