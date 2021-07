MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - Live: Silvia Cecchini L'intervista con l'artista

#IOSTOCONGLIARTISTI - Live: Silvia Cecchini.

Silvia Cecchini ritorna a Radio San Marino per presentarci il suo ultimo singolo "Pino Daniele", per raccontarci le sue novità e per regalarci un altro meraviglioso momento di musica live! Ascolta tutto nel nostro podcast!

