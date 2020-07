#IOSTOCONGLIARTISTI, "SENTI CHE ESTATE"

Oggi siamo stati in compagnia di Daniele Maggioli, componente del gruppo "Duo Bucolico"! Una chiacchierata in cui ci siamo divertiti e attraverso cui abbiamo conosciuto meglio la sua personalità. Non poteva mancare la sua esibizione live...ne potete riascoltare delle belle direttamente nel nostro podcast!