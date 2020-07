MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - "SENTI CHE ESTATE": Filippo Malatesta L'intervista con l'artista

Nell'estate di Radio San Marino c'è tanta bella musica live e quindi tanti artisti che stanno passando per i nostri studi! Non poteva mancare Filippo Malatesta che per l'occasione ci ha regalato due brani live molto emozionanti...Ascolta tutto nel nostro podcast!





