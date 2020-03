MUSICA #iosuonodacasa: l'iniziativa benefica portata avanti dai cantanti Ecco tutti gli appuntamenti dei live!

#iosuonodacasa: l'iniziativa benefica portata avanti dai cantanti.

Si chiama #iosuonodacasa, l'iniziativa portata avanti dall’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, nata con lo scopo di raccogliere fondi per affrontare il Covid-19. Sono numerosi i cantanti che hanno preso parte a questo progetto ed ogni giorno da casa abbiamo la possibilità di trascorrere qualche ora in loro compagnia ascoltando ottima musica live.

L'appuntamento è sui canali social e c'è un calendario ricco di appuntamenti da non perdere, oltre alla possibilità di fare una donazione per una giusta causa. Ecco qui il programma con tutti gli orari e le date per seguire questa meravigliosa iniziativa fino al 2 aprile:





GIOVEDì 26 MARZO:

ore 15: Erica Taci

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 18: Twee

ore 18.30: Diana Tejera

ore 19: Il Geometra Mangoni

ore 20: Modà

ore 20: Raphael Gualazzi

VENERDì 27 MARZO:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 17: Alex Britti (lezioni di chitarra)

ore 18: Cibo

ore 18: MarCobalto

ore 21: Marco Masini

SABATO 28 MARZO:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 17.30: Camille Cabaltera

ore 18: Samuela Schilirò

ore 18.30: Riccardo Inge

ore 22: Remo Anzovino

DOMENICA 29 MARZO:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 17.30: Milena Setola

ore 20: Modà

ore 21: Piero Pelù

LUNEDì 30 MARZO:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 18: Alfonso Di Berardino

ore 19: Panta Band

MARTEDì 31MARZO:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 17.30: Camille Cabaltera

MERCOLEDì 1 APRILE:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

GIOVEDì 2 APRILE:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 18.30: Diana Tejera

ore 20.30: Camilla Fascina



