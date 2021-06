MUSICA Irama: Melodia proibita - Il suo nuovo singolo per l'estate Immancabile la sua presenza nella calda stagione

Irama: Melodia proibita - Il suo nuovo singolo per l'estate.

Reduce dal successo del Festival di Sanremo, torna Irama! Un altro nome sempre presente nelle classifiche estive, almeno così è stato negli ultimi anni.

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, pubblica dunque: Melodia Proibita. Così, per la quarta estate consecutiva, entra nel mercato dei tormentoni, dopo esserci riuscito con successo, a dovere di cronaca, con i precedenti singoli Nera - 2018, quadruplo Disco di Platino per aver venduto oltre 200.000 copie, Arrogante - 2019 e Mediterranea - 2020.

A proposito di Sanremo, tutti ricorderete che Irama non si è potuto esibire sul palco del Festival dal vivo, a causa di un caso di COVID-19 nel suo staff, ma ha comunque partecipato tramite un video pre-registrato della prova generale del brano La genesi del tuo colore. Singolo arrivato quinto al Festival di quest'anno e, successivamente certificato doppio Disco di Platino!







Il suo nuovo singolo Melodia Proibita, è prodotto da Dardust e Giulio Nenna ed è un brano che rispecchia lo stile di Irama, sempre molto vicino alle sonorità reggaeton; dunque perfetto per l'estate, come è accaduto l'anno scorso con Mediterranea.

Il brano anticipa il nuovo disco in uscita entro la fine dell'anno, "quasi" pronto per essere impacchettato e messo sotto l'albero!





Irama - Melodia Proibita (Official Visual Art Video)





