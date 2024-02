Irama presenta "Tu no"

Una voce potente, a tratti graffiante quella di Irama, che quest'anno ha conquistato il pubblico dell'Ariston con “Tu no”, posizionandosi al quinto posto.

Un pezzo viscerale e di grande impatto, in linea con quelli cui ci ha abituato negli ultimi anni, quello che il cantautore interpreta creando un'atmosfera travolgente in cui pianoforte, orchestra e voce diventano un tutt’uno.









In “Tu no”, Irama racconta il senso di mancanza e distanza nel loro significato più ampio, non solo in senso romantico.

Un tema universale dunque, che ha toccato tutti almeno una volta nella vita e che ciascuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale.



Il pezzo anticipa inoltre l'uscita del nuovo album, anche se non abbiamo ancora una data esatta. Al contrario, ne abbiamo una ed una sola per il suo ritorno live. Il 15 Maggio, infatti, l'artista salirà sul palco dell'Arena di Verona ed ha già annunciato che in scaletta ci saranno anche le canzoni dell' album in questione.