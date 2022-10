Isolato nella recita del suo rosario, lo chiudono in chiesa

La preghiera quando è sentita porta in un profondo raccoglimento, isolando e facendo perdere la cognizione del tempo che passa. E ' successo ad un anziano fedele che immerso nella recita del suo rosario è rimasto chiuso dentro in una Chiesa dell’Alto Garda, nel bresciano. Il parroco come ogni sera, prima di chiudere il portone, per precauzione fa il giro d’ispezione tra i banchi della sua chiesa, ma quella sera l'anziano in preghiera proprio.....non l'ha visto!









D'altra parte neanche l'uomo intento a recitare il suo rosario si è minimamente accorto del passaggio del prete, e solo quando ha smesso di pregare inginocchiato nel suo angolo buio della navata, si è guardato attorno, realizzando di essere rimasto chiuso e sprangato ll'interno della Chiesa. Non perdendosi d'animo ha anche fatto qualche tentativo di uscire da solo dalla situazione, ma alla fine i suoi propositi di evadere sono miseramente falliti e si è dovuto arrendere.

Ha estratto il cellulare dalla tasca e questa volta le sue preghiere le ha indirizzate verso i Carabinieri che lo andassero a liberare. Le forze dell’ordine subito intervenute alla singolare chiamata lo hanno da prima rassicurato da fuori del portone, poi hanno chiamato il parroco che tra il frastornato e l'incredulo si è precipitato ad aprire il pesante portone chiuso a tripla mandata.

Tutto è bene ciò che finisce bene....e l'ultimo, dia un occhiata all'orologio.