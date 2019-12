Istruzioni per l'uso (for Dummies)

Spesso stampati nei libretti di istruzioni dei diversi prodotti non mancano consigli bizzarri o scontati, come l'immancabile "inserire la spina prima accendere il frullatore". Istruzioni "for dummies" a volte davvero surreali. Eccone alcuni ( con il nostro commento):

Sul manuale di un computer: non lanciare il mouse ai colleghi - (nemmeno se vi irritano!)

Sulla scatola di un software: modem opzionale necessario- (tradotto: se vuoi che questo modem funzioni ne devi collegare un altro)



Sul manuale di un forno a microonde: non usare per asciugare gli animali domestici - (senz'altro no!)

Sul materiale di marketing per l’iPod Shuffle del 2005: non mangiare l’iPod Shuffle - (indigesto)

Sulla scatola di un vivavoce Bluetooth per auto : non usate mai il vivavoce mentre guidate - (ah! ma allora...)



Sulla scatola di un orologio da polso: Attenzione! Questa non è biancheria intima! Non provare a metterlo nei pantaloni - (il ticchettio potrebbe disturbare?)

Su un lettore CD: non usare Ultradisc2000 come proiettile in una catapulta - (vabbè essere creativi, però...)



Su un microscopio: gli oggetti sono più piccoli e meno allarmanti di quello che sembrano - (meno male!)

Su una lavatrice: NON inserire persone all’interno di questa lavatrice - (meglio la doccia)





Sulla confezione di un ferro da stiro Rowenta: non stirare i panni sul corpo - (Ahia!!!)

Su una motosega: non provate a fermare la motosega con le vostre mani o i vostri genitali - (non è uno scherzo c'è scritto proprio così)

Su un cellulare Sony Ericsson: utilizzare linguaggi sconvenienti con cautela, potrebbero urtare la sensibilità di una partner - (meglio presentarsi bene nelle prime conversazioni)

Sulle istruzioni di un telefono cordless: non posizionare candele accese sul telefono - (va a batteria!)

Su un aereo Boeing 757: Fragile. Non far cadere - (speriamo bene!)

Sul polistirolo contenuto nella confezione di un box stereo: non mangiare - (indigesto bis!) Su un telecomando per la TV: non lavabile in lavastoviglie - (qualcuno l'avrà fatto?)



Sull’opuscolo informativo di un prodotto: non usare se non si riescono a leggere chiaramente le informazioni presenti sull’opuscolo informativo - (stampare in Arial 20?)





Non può mancare:

Prima di chiudere il passeggino togliere il bambino!

e dulcis in fundo:

Tra le istruzioni di un termometro elettrico: non usare oralmente dopo... l’utilizzo rettale!!!