Italia bike friendly.

Il cicloturismo è una forma di viaggio che ha guadagnato una crescente popolarità negli ultimi anni, l’Italia è il Paese più richiesto al mondo per questa tipologia di vacanza.

Secondo una recente indagine intitolata State of the Cycling Tour Operators Industry 2024, condotta dalla European Cyclists’ Federation (ECF), Adventure Travel Trade Association (ATTA) e CycleSummit, proprio l’Italia è risultata in vetta alle preferenze globali.

Un primato che è la diretta conseguenza di una combinazione unica di storia, arte, natura ed una cultura radicata dell’ospitalità.

La ricerca ha coinvolto 245 tour operator internazionali, di cui il 69% provenienti dall’Europa, che organizzano viaggi in bicicletta.

Tra questi, una percentuale significativa ha dichiarato che i propri clienti desiderano esplorare il Belpaese su due ruote: l’Italia ha superato nella classifica delle destinazioni cicloturistiche paesi come la Francia, arrivata seconda, e la Germania, terza classificata, realtà storicamente più strutturate dal punto di vista delle infrastrutture ciclistiche.

