CURIOSITÀ Italia i congedi parentali dei papà Da una ricerca di Save the children emerge che solo un quarto dei papà ne usufruisce

Italia i congedi parentali dei papà.

Tutti sappiamo del congedo parentale materno, ma esiste anche quello paterno di cui però, a quanto emerge da una ricerca promossa da Save the Children su base Inps, per la Festa del Papà, non tutti ne usufruiscono e se lo fanno, ma i per tutta la durata.

Nel 2024 181.777 padri lavoratori dipendenti hanno usufruito del congedo di paternità pari al 64% degli aventi diritto. Ma la differenza sostanziale è tra i padri del nord e quelli del sud.

Infatti il 59% degli utilizzatori, quindi 107.273 padri, risiede al Nord. Il Centro e il Mezzogiorno si fermano rispettivamente al 19% (34.130 padri) e al 22% (40.236 padri). Vedendo il congedo paterno regione per regione, al nord svetta la Lombardia con il 38,2%. Seguono il Veneto (18,9%), l’Emilia-Romagna (16,8%) e il Piemonte (13,5%), il Trentino Alto-Adige (4,4%), il Friuli-Venezia Giulia (4,1%), la Liguria (3,8%) e la Valle d’Aosta (0,3%). Invece al Centro, prima regione in classifica è il Lazio con il 45, seguono la Toscana (32,3%), le Marche (14,9%) e l’Umbria (7,8%). Per quanto riguarda le regioni del Sud e le Isole, la Campania è la prima con il 28,5%, seguono la Puglia (21,7%) e la Sicilia (21,6%). Ultime regioni in classifica l’Abruzzo (9,2%), la Calabria (7,5%), la Sardegna (6,8%), la Basilicata (3,1%) e il Molise (1,6%).

C’è anche da dire che al nord il lavoro è più stabile e questo è un motivo per cui chiedendo un congedo parentale ci si sente più garantiti. Anche l’età in cui si chiede il congedo incide. Il 52% dei padri infatti che lo hanno chiesto hanno tra i 35 e i 44 anni.

Proprio per la stabilità del lavoro si è visto che chi lavora Full-time utilizza il congedo per quasi due giorni in più di chi lavora part time. Influisce anche il tipo di contratto.

Chi ne ha uno a Tempo indeterminato ha mezza giornata in più di congedo. Anche il ruolo che si occupa sul posto di lavoro fa la differenza. Gli impiegati e i dirigenti tendono a prendersi un giorno in più.

Dalla ricerca si evince in sintesi che il contesto economico, territoriale e lavorativo può incidere molto sulle scelte familiari. Adesso la sfida è rendere questo strumento prezioso più equo e accessibile per tutti senza che dipenda dal tipo di contratto e dal luogo geografico di provenienza.

Non si tratta solo di par condicio, ma anche di benessere dei più piccoli. Facilitare la presenza del padre nei primi giorni di vita di un figlio sicuramente fa bene ai bambini e di conseguenza anche al loro futuro.

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