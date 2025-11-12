TV LIVE ·
Italiani e le chiacchiere da bar

Di cosa parlano gli italiani durante un aperitivo tra amici? Un' indagine prova a dare una risposta

di Roberto Bagazzoli
12 nov 2025
Foto di gravity cut per Pexel
Foto di gravity cut per Pexel

Il momento dell'aperitivo è una delle tradizioni più italiane di sempre. Un'occasione per stare insieme e scambiare qualche parola in leggerezza, lasciandosi alle spalle una stressante giornata in ufficio o preparandosi nel migliore dei modi al weekend.

Ma quali sono le nostre "chiacchiere da bar" preferite? L'argomento più trattato davanti a un drink, come era prevedibile, è il calcio scelto dal 59% degli intervistati; al secondo posto c'è invece la politica (49%), con il bar che diventa il posto dove il dibattito pubblico trova la massima espressione di sé. 

Il 57% del campione analizzato infatti lo considera un luogo dove può esprimere liberamente le proprie opinioni e il 35% ritiene che proprio l'orario dell'aperitivo sia quello migliore per confrontarsi con gli altri e scambiare idee e opinioni.

Tra i temi trattati, dopo la politica trovano spazio i temi internazionali, scelti dal 46% degli intervistati. Il 44% discute di ambiente, il 41% di alimentazione e cibo, il 37% di lavoro, il 35% di shopping, il 33% di gossip e il 29% di sport che non siano il calcio. All'ultimo posto della top ten degli argomenti dibattuti al bar c'è il cinema, scelto solo dal 21% del campione.




