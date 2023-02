CURIOSITÀ Ivrea la battaglia delle arance è antispreco Novità per la manifestazione accusata di "spreco" le arance impiegate diventeranno fertilizzanti e biometano abbattendo la possibilità di spreco.

Ivrea la battaglia delle arance è antispreco.

La liturgia si celebra fin dalla notte dei tempi, a carnevale l'appuntamento è con la battaglia delle arance del carnevale di Ivrea. La tradizionale manifestazione ha sempre generato grandi polemiche.

Va ricordato che per l’occasione, vengono utilizzate centinaia di cassette di arance, disposte nelle quattro piazze dove si tira, per un totale di 10.000 quintali di agrumi. Tanti, dunque, mettono in risalto lo spreco, accusando gli organizzatori di buttare via un enorme quantitativo di arance.

[Banner_Google_ADS]

Per la verità non è però così perché gli agrumi che vengono lanciati non sarebbero comunque adatti al consumo alimentare. Per questo, se non venissero impiegati nella “lotta”, sarebbero destinati al macero. Inoltre, da quest’anno c’è una novità che abbatterà del tutto gli sprechi.

Si è deciso che, dopo i tre giorni di carnevale, le arance verranno appositamente lavorate per essere riutilizzate come fertilizzante naturale per i campi agricoli, per la floricoltura nonché come energie rinnovabili e come biometano.



Audio Gallery



I più letti della settimana: