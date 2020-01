J-Ax & Max Pezzali nel nuovo singolo "Sei la mia Hit"

Si intitola "Sei la mia Hit", il nuovo singolo di J-Ax realizzato insieme a Max Pezzali. Si tratta di un brano in cui vengono celebrate hit di successo come grandi amori e che unisce lo spirito degli Articolo 31 e degli 883. “Ormoni, sentimenti e un po’ di sano cazzeggio. Spero vi faccia “strippare” come a noi”. Queste le parole di J-Ax nella presentazione del singolo.

Tantissimi gli artisti italiani citati e protagonisti delle classifiche con i loro grandi successi. Il video segue lo stesso schema con un collage dei videoclip di altri colleghi e che raggruppa tutte le più recenti hit italiane.

I due artisti, infatti, hanno ricreato i set dei video più famosi del 2019, con la partecipazione degli stessi artisti protagonisti. Tra questi troviamo: Alessandra Amoroso e i Boomdabash in Mambo Salentino, Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri in Jambo, Elodie e Marracash in Margarita, Elisa in Vivere tutte le vite, Baby K in Playa, Benji & Fede in Dove e Quando, Fred De Palma in Una volta ancora e Rocco Hunt, di nuovo con i Boomdabash, in Ti volevo dedicare.

J-Ax ha ringraziato tutti i colleghi che si sono prestati per la realizzazione del video in un lungo post su Instagram. "Realizzare il videoclip è stata un’impresa titanica", ha scritto sui social J-Ax, "ma ne varrà la pena, fidatevi dello zio". E noi ci fidiamo!

Ascolta qui "La mia hit", J-Ax ft. Max Pezzali