J-Ax & Max Pezzali nel nuovo singolo "Sei la mia Hit".

Si intitola "Sei la mia Hit", il nuovo singolo di J-Ax realizzato insieme a Max Pezzali. Si tratta di un brano in cui vengono celebrate hit di successo come grandi amori e che unisce lo spirito degli Articolo 31 e degli 883. “Ormoni, sentimenti e un po’ di sano cazzeggio. Spero vi faccia “strippare” come a noi”. Queste le parole di J-Ax nella presentazione del singolo.

Tantissimi gli artisti italiani citati e protagonisti delle classifiche con i loro grandi successi. Il video segue lo stesso schema con un collage dei videoclip di altri colleghi e che raggruppa tutte le più recenti hit italiane.

I due artisti, infatti, hanno ricreato i set dei video più famosi del 2019, con la partecipazione degli stessi artisti protagonisti. Tra questi troviamo: Alessandra Amoroso e i Boomdabash in Mambo Salentino, Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri in Jambo, Elodie e Marracash in Margarita, Elisa in Vivere tutte le vite, Baby K in Playa, Benji & Fede in Dove e Quando, Fred De Palma in Una volta ancora e Rocco Hunt, di nuovo con i Boomdabash, in Ti volevo dedicare.

J-Ax ha ringraziato tutti i colleghi che si sono prestati per la realizzazione del video in un lungo post su Instagram. "Realizzare il videoclip è stata un’impresa titanica", ha scritto sui social J-Ax, "ma ne varrà la pena, fidatevi dello zio". E noi ci fidiamo!

Ascolta qui "La mia hit", J-Ax ft. Max Pezzali

Scusate il post lunghissimo, ma non posso più tenermi dentro certe cose e devo liberarmi. Oggi è uscito il video di “LA MIA HIT” Vorrei partire ringraziando @maxpezzali e il suo team che nonostante la mia pazzia sono stati al gioco e mi hanno lasciato fare, Max per me tu sei un fratello, ti voglio bene e per quanto riguarda “la musica” sei un esempio da seguire. Devo inchinarmi per @babykmusic che si è vista sostituire i figaccioni Cubani del suo video con il sottoscritto in mutande, ed è riuscita a non ridere o vomitare, perché è una vera pro. Grazie Claudia. @poetaurbano che poeta lo è sul serio, mi ha sempre portato un grande rispetto e forse non ha capito quanto questo sia reciproco, per me sei uno dei migliori di sempre. Grazie Rocco. @giusyferreriofficial unica come la sua timbrica, abbiamo già collaborato in passato quindi siamo veramente amici e io per lei ci sarò sempre. Grazie Giusy. Di @takagibeatz e @ketra_boomdabash posso dire solo che sono orgoglioso di aver riconosciuto il vostro potenziale in tempi non sospetti, Con Taka addirittura negli anni 90. Dopo questo successo enorme siete rimasti gli stessi “uomini della strada” ed è proprio per questo ora avete la musica italiana ai vostri piedi. Grazie Ale, grazie Fabio. Dei miei fratelli @boomdabash_official parlerò domani, per ora vi dico solo grazie di cuore. Credo che @elisatoffoli sia un vero genio, sono un suo fan da sempre e provo per lei timore reverenziale, ma poi mi sono fatto coraggio e le ho chiesto di partecipare.Lei mi ha ricordato che nella musica i grandi hanno umorismo e autoironia, sono i mediocri che si prendono sul serio. Grazie Eli. @amorosoof è magica, non mi vengono altri termini per descriverla.È capace di muovere il cuore delle persone quando canta.Ha una voce che scioglie la pietra e un sorriso che illumina la stanza. Grazie Ale. @freddepalma oltre che a essere quello che ha fatto la hit definitiva dell’estate scorsa è anche un Rapper che devasta, nel video ha avuto il compito più ingrato di tutti e lo ha affrontato da vero campione. Grazie Fred. @benjiefede si meritano tutto il successo che hanno, musicalmente ineccepibili si sono rivelati anche simpaticissimi e alla mano

