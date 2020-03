LIBRI J.K. Rowling e il suo messaggio di sostegno all’Italia L’autrice di Harry Potter ha voluto mandare un abbraccio ai suoi fan in Italia.

Joanne Kathleen Rowling nata a Yate, 31 luglio 1965 è una scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica famosa per aver dato vita al "maghetto" più famoso del mondo,Harry Potter . Pubblica il suo primo romanzo nel 2013 "Harry Potter e la pietra filosofale" con lo pseudonimo di Robert Galbraith. pensate che la saga è stata tradotta in oltre 76 lingue, comprese alcune che non sono più in utilizzo.





Le parole della Rowling arrivano come risposta al tweet di un fan italiano che ha voluto far sapere all’autrice che in Italia stanno mandando in onda la maratona di Harry Potter. Le storie del maghetto inglese stanno aiutando molti a estraniarsi per un momento dalla brutta situazione in cui si sta vivendo. La risposta della scrittrice non si è fatta attendere, infatti sono arrivate le sue parole di conforto e speranza verso il popolo italiano: "Dalla Gran Bretagna facciamo il tifo per te Italia. Sappiamo quanto duramente il virus vi abbia colpito. Vi mando un enorme abbraccio. Il modo in cui vi state supportando è un’ispirazione per me", dimostrando sensibilità a una situazione davvero surreale e difficile da accettare. Lei la famosa autrice, madre della saga che ha fatto sognare tutto il mondo si preoccupa per ognuno dei suoi fans, in qualsiasi parte del mondo siano. Infatti l’impatto che ha avuto Harry Potter sulla popolazione globale non è indifferente. per questo motivo pensare che ricevere un messaggio di sostegno dall'autrice di Harry Potter e che ha già aiutato tanti a superare momenti difficili con le sue storie, farà alleggerire il cuore di molti.





In questo momento la Rowling sta lavorando alla produzione di Animali Fantastici 3, le cui riprese avrebbero dovute iniziate a marzo. Tuttavia l’avanzare del virus,le ha bloccate e riprenderanno a data da destinarsi. L’autrice di Harry Potter si è occupata della stesura della sceneggiatura dei primi due capitoli e intende farlo anche per i prossimi tre. Il terzo film, ancora senza titolo, è previsto per il 12 novembre 2021, con Johnny Depp e Jude Law nel cast.

Non resta che dire grazie a Joanne Kathleen Rowling, mamma di Harry Potter.





























