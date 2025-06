Jaden Smith la forza della solidarietà

Jaden Smith, figlio di Will Smith nonché artista poliedrico e attivista sociale, ha compiuto un altro passo concreto nella lotta contro la povertà alimentare e l’emarginazione sociale.

Dopo aver lanciato nel 2019 un food truck vegano per distribuire pasti gratuiti a Skid Row, quartiere simbolo dell’emergenza abitativa di Los Angeles, ha deciso di dare forma permanente a quel gesto di solidarietà, aprendo un vero e proprio ristorante gratuito per i senzatetto.

Il locale si chiama I Love You, come l’iniziativa originaria, e non è un semplice esercizio commerciale. Chiunque può entrare e ricevere un pasto caldo a base vegetale, senza bisogno di pagare e soprattutto senza essere giudicato. Il sistema è basato su un modello di economia solidale: chi può permetterselo paga un po’ di più, contribuendo così a coprire i pasti di chi non ha risorse.

In un’epoca in cui insicurezza alimentare e disuguaglianza sociale sono in crescita in molte grandi città, progetti come questo rappresentano un segnale concreto di cambiamento. Il ristorante non si limita a nutrire i corpi, ma anche a restituire dignità a persone che troppo spesso vengono ignorate.