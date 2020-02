Jason "Momamma!" Momoa ha un suo album da colorare

Per la serie "mai più senza!" Vuoi cancellare lo stress quotidiano? e nel frattempo fantasticare su uno dei uomini più ammirati al mondo?

Armiamoci di matite variopinte perchè l'illustratore Maurizio Campidelli ha creato un libro da colorare tutto dedicato a Jason Momoa (dalle nostre ascoltarici ribattezzato "momamma!") per la serie di colouring books "Crush N Color" e disponibile on-line. Un album da colorare che contiene 35 diverse scene con protagonista l'atletico attore hawayano: Momoa che sorseggia il tè sulla veranda, che medita, scrive una lettera, passeggia con i cani, fa surf, taglia la legna, fa il bagno! e via dicendo.

Sul sito web dell'editore, questo indispensabile colouring book viene presentato così: "Viene catturato in ogni pagina il fascino disinvolto di Jason e il suo irresistibile vigore, pronti da colorare in ogni dettaglio. Cancella la tristezza sognando ed ammirando la mascolinità straordinaria su ogni pagina! ”

Questo però non è il primo libro da colorare ispirato alle celebrità maschili di Campinelli. Ha anche completato "The Rock: fantasie colorate con un potente incantatore", "Keanu Reeves: fantasie colorate con un eroe misterioso" e "Idris Elba: fantasie colorate con l'uomo più sexy di sempre". Insomma ce n'è per tutti i gusti.

Un album da colorare che promette relax... Figuriamoci! La pressione... sale!