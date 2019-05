Jennifer Aniston in topless a 50 anni

Potevamo stupirvi con effetti speciali, ma lei non ne ha bisogno. Chi è la lei in questione? Ma la bellissima Jennifer Aniston che a 50 anni apparirà su una rivista, "patinata" che le ha dedicato la copertina di Giugno.

Certo che a lei viene facile dire con un sorriso "Penso che i nostri corpi siano belli ed è importante celebrarli e sentirsi a proprio agio in essi, indipendentemente dall'età" . Bellissima ma ancora single sta ancora cercando l'amore e a noi mortali riesce difficile credere, capire accettare che cotanto "ben di Dio" non abbia accanto qualcuno. In una lunga intervista l' attrice americana avrebbe infatti dichiarato di sentirsi pronta per una nuova storia d'amore, ma dà la colpa alla totale assenza di tempo per via dei suoi numerosi impegni.

Nell'immaginario collettivo lei è rimasta la fidanzata di Brad Pitt, dimenticando che dopo di lui la bella Jennifer ha avuto altri due amori che sono John Mayer e Justin Theroux. Con la serenità che la contraddistingue ha poi aggiunto " Per ognuno di noi ci sono tante anime gemelle e quando l'amore busserà alla porta del mio cuore mi farò trovare pronta.

Il problema ora è... ma i C.V dove bisogna mandarli?