Jennifer Lopez is back

Si intitola Medicine ed è il singolo che segna il ritorno di J.lo sulla scena discografica. Canzone in collaborazione con Karim Kharbouch, alias French Montana, rapper marocchino naturalizzato statunitense, a giudicare dallo pseudonimo ammiratore del film Scarface del 1983, interpretato da Al Pacino nei panni del protagonista Tony Montana. La cantante e attrice è tornata così a fare squadra con il rapper, infatti già nell'album A.K.A. del 2014 avevamo realizzato Same girl e I luv you papi. Uscito il singolo qualche giorno fa è ora la volta del video che è stato condiviso ieri da tutte le piattaforme. Intanto si lavora anche al tour, che inizierà la prossima estate, in occasione dei 50 anni, magnificamente portati, che la Lopez compirà il 24 luglio.Si chiamerà It’s My Party: The Live Celebration. Tanti auguri!