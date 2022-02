MUSICA Jennifer Lopez & Maluma si "sposano": "Marry Me" il nuovo singolo Colonna sonora dell'omonimo film

Jennifer Lopez & Maluma si "sposano": "Marry Me" il nuovo singolo.

"Marry Me", è la nuova commedia romantica di Kat Coiro che vede protagoniste due super star internazionali, Jennifer Lopez e Maluma. La colonna sonora include l'omonimo brano e nell'album JLo canta sette canzoni da solista, mentre Maluma due. Nel cast è presente anche Owen Wilson.

Il loro singolo “Marry Me” vede due innamorati che stanno per sposarsi davanti ai propri fan in diretta streaming come raccontano in un video condiviso su Youtube:

“Tutto comincia quando due superstars decidono di sposarsi in diretta sul palco di fronte a milioni di spettatori, mentre cantano la loro nuova hit ‘Marry Me’. Nel frattempo, Charlie Gilbert, un insegnante di matematica e papà single (interpretato da Owen Wilson) viene trascinato al concerto dalla sua migliore amica Parker”, prosegue la coppia. Ma “giusto un attimo prima che Kat si sposi, il mondo intero scopre che Bastian (il personaggio di Maluma) tradisce la futura moglie con la sua assistente. Così lei prende una decisione da donna saggia. Sceglie un fan tra la folla… e lo sposa al posto di Bastian!”.



Jennifer Lopez, Maluma - Marry Me (Kat & Bastian Duet)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: