Jo Squillo dj con due manichini al suo fianco!

“Niente tristezza, solo good vibes!”. Questo lo slogan che accompagna "Jo in The House", il dj set di Jo Squillo con cui intrattiene i suoi fan ogni giorno in diretta dalle 17 dal proprio profilo Instagram. Unica variante, il sabato, in cui questo spazio si trasforma in “Jo Squillo Live Show”, una discoteca virtuale con tanto di lista d'ingresso.

Un appuntamento iniziato in sordina nel mese di marzo e che ora ha conquistato milioni di fan, un fenomeno social che ha successo proprio perchè rimpiazza e riempie l'abitudine di chi ogni sabato sera andava in discoteca. E allora forte di due manichini che stanno al suo fianco, vestiti come lei, incita tutti a ballare, canta e legge i commenti di chi le scrive.

Una "lista d'ingresso" famosa quella del “Jo Squillo Live Show”, tra gli ospiti infatti abbiamo trovato: Simona Ventura (“Chchch”, “Miss Ketha mi dai uno strappo a Porta Venezia?”), Miss Ketha, Elisabetta Gregoraci, Fedez (“10 bocce di Evian al tavolo Ferragnez grazie”, “In alto le autocertificazioni”) , Chiara Ferragni, Syria, Emma “Nel mio privato solo alcol di qualità”, Alessandra Amoroso (“Su le mani!”), Francesco Facchinetti (“Mi sale l’autocertificazione!”, “Ora chiamiamo Conte”), Luca Argentero, Paola Iezzi, Francesca Cipriani, Giulia Salemi e tanti altri.

Così anche Jo Squillo rientra tra i numerosi artisti che in questo momento si sono inventati attività alternative per continuare a parlare con i propri fan, ma anche per lanciare un messaggio positivo e tenere alto l'umore di tutti.

Jo Squillo ha preso parte anche all'iniziativa #iosuonodacasa e tra i prossimi e attesissimi live c'è anche quello di Pasqua: l'appuntamento è alle 17 sul suo profilo Instagram!