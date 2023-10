NEW PLAY Joel Corry con Rita Ora ed MK "Drinkin" è il singolo che fa da apripista all'abum in cui Corry raccoglie successi vecchi e nuovi per farci ballare ballare e ballare

Joel Corry con Rita Ora ed MK.

Dj di fama internazionale ed hitmaker da record, Joel Corry, in occasione dell'uscita del suo album di debutto 'Another Friday Night', si dice particolarmente emozionato nonostante tutto il successo già riscosso e nel raccontarlo spiega anche quale sia il suo perché, lo spirito col quale propone la sua musica al pubbico.

"Another Friday Night’ è il momento più importante della mia vita ad oggi. Tutto ciò che avevo sempre sognato e per cui ho lavorato duro nella mia vita è contenuto in questa release così importante. Un viaggio incredibile che mi ha condotto fino al punto in cui mi trovo adesso nella mia vita. Io voglio creare canzoni che facciano star bene la gente e portino gioia nelle loro vite e nell’album ci sono tutte le hit che hanno divertito milioni di persone nel corso di questi anni più del materiale nuovo molto promettente.”

E fra questo nuovo materiale, troviamo anche il singolo, prodotto da MK, che vede l'artista scendere in campo insieme a Rita Ora, “Drinkin”, un vero e proprio inno alla dance che celebra la vita notturna ed il piacere di godersi ogni singolo momento.

Bicchiere alla mano, dunque e l'ultima playlist di Corry a fare da sottofondo la ricetta, sarebbe questa la ricetta perfetta for “Another Friday Night”.















