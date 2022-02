MUSICA John Frusciante è ritornato nel gruppo con "Black Summer"! Il nuovo singolo dei Red Hot Chili Peppers

"Black Summer" è il nuovo singolo che segna il ritorno al completo dei Red Hot Chili Peppers e che anticipa l'uscita dell'album "Unlimited Love", atteso per il 1°aprile.

"L'oceano ci ha regalato un'onda potente e questo album è la cavalcata che è la somma delle nostre vite", queste le dichiarazioni della band che li vede tornare in pista, per la prima volta dal 2006, con la presenza del chitarrista John Frusciante e la prima in assoluto con il produttore Rick Rubin.

E ancora Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith, John Frusciante: "Il nostro unico obiettivo è perderci nella musica. Noi abbiamo passato moltissime ore, insieme e da soli, ad affinare il nostro mestiere e dandoci l'uno all'altro, per realizzare il miglior album possibile. Le nostre antenne sintonizzate con il cosmo divino, eravamo così dannatamente grati per l'opportunità di stare insieme in una stanza e, ancora una volta, cercare di migliorare. Giorni, settimane e mesi trascorsi ad ascoltarci, comporre, jammare liberamente e arrangiare con grande cura e determinazione il frutto di quelle jam session. I suoni, i ritmi, le vibrazioni, le parole e le melodie ci hanno rapito".

Red Hot Chili Peppers - Black Summer

