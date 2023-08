NEW PLAY Jorja Smith con "Little Things" La cantautrice, a pochi anni dal suo esordio, è già stata identificata come una delle artiste più degne di nota del panorama internazionale

Jorja Smith con "Little Things".

A strettissimo giro rispetto alla pubblicazione del singolo, “Try me”, Jorja Smith è già pronta a regalarci un nuovo brano.

“Little things”, questo il titolo, è un pezzo energico e seducente: un locale, qualche bicchiere e la voglia di divertirsi senza troppi pensieri. La stessa Jorja in merito al brano ha infatti dichiarato: "La canzone è piuttosto autoesplicativa (...) Quando abbiamo iniziato a creare questa canzone immaginavo di sentirla mentre entravo in una festa e vedevo qualcuno su cui avevo messo gli occhi. È stato divertente!”

[Banner_Google_ADS]



Al centro dunque, la gioia delle piccole cose da condividere insieme a qualcuno di speciale come parentesi di fuga temporanea, senza la pretesa di farle durare, perché in fondo la felicità è fatta di attimi.

Dal suo album di debutto acclamato dalla critica, "Lost & Found", Jorja è stata riconosciuta e celebrata a livello mondiale per le sue capacità di scrittura, la sua potente interpretazione, la sua profondità emotiva ed il suo indiscutibile talento e nonostante la giovane carriera, le viene già riconosciuta un'evoluzione significativa in termini musicali , oltre ad una capacità comune solo ai grandi artisti, di trasformare, attraverso il proprio sguardo, i problemi del mondo in occasioni generative di bellezza.











I più letti della settimana: