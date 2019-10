Jova Beach Party: esce il libro fotografico

Abbiamo tutti pensato che il tour più divertente dell'estate avesse chiuso i battenti il 21 settembre all'aeroporto di Linate e invece il Jova Beach Party torna a far parlare di se attraverso un libro fotografico uscito il 22 ottobre.

Migliaia di fan hanno affollato le più belle spiagge italiane per assistere alle esibizioni di un eclettico Jovanotti, sempre pronto a tenere alta la bandiera del divertimento, senza mai perdere di vista quei valori in cui ha sempre creduto. Perchè è proprio questo che il Jova è sempre stato in grado di fare: utilizzare la musica per riunire pacificamente le persone sotto un unico cielo.

Il Beach Party è stato emblema e realizzazione di questo suo grande ideale tanto da meritare un libro dedicato, un racconto fotografico per rivivere quelle emozioni. Si intitola “Jova Beach Party – Cronache da una nuova era”, realizzato dal fotografo, Francesco Faraci, reporter di frontiera e contiene tutte le immagini di questa grande festa, dalla prima tappa di Lignano Sabbiadoro, fino al meraviglioso epilogo andato in scena all'Aeroporto di Linate.

È stato lo stesso Jovanotti ad annunciarne l’uscita con un post sui social: “Esce il 22 ottobre. È il viaggio lungo tutte le giornate di Jova Beach Party raccontato per immagini da Francesco Faraci, grande fotografo – si legge nel post - È il suo libro che seguendo con la sua macchina fotografica il tour, parla di un mondo, di un paese, di persone, di un tempo nel quale nonostante tutto è sempre possibile la gioia, e la vita che fiorisce. Sono uscite migliaia di foto in rete di questi concerti ma qui c’è uno sguardo unico, quello di un reporter abituato alle zone di frontiera, in tutti i sensi. Sfogliatelo se passate da una libreria – ha concluso - poi se vi va e pensate che meriti, prendetelo, a me è piaciuto molto”.