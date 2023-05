NEW PLAY Jovanotti e Morandi, di nuovo insieme "Evviva" è il nuovo singolo della coppia più divertente della musica italiana. Un vero e proprio inno alla bellezza della vita

Jovanotti e Morandi, di nuovo insieme.

Un sodalizio ormai consolidato ed un'amicizia altrettanto solida quella fra Jovanotti e Gianni Morandi che tornano, a distanza ravvicinata da un pezzo che aveva visto il primo scrivere per il secondo, con un ulteriore nuovo singolo al grido di “Evviva”.

Un pezzo solare, fresco, leggero, che invita a prendere la vita un po' così come viene, a godere dell'attimo presente, assaporando a pieno ogni istante ed ogni esperienza, senza preoccuparsi di quanto durerà o di come potrebbe finire.

La vita è un'avventura ed ogni avventura comporta un certo grado di rischio, ma in fondo è proprio questo a renderla emozionante : "Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva. Accada quello che accada, sono vivo e sei viva. Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva. Accada quello che accada, sono vivo e sei viva. Evviva!”

[Banner_Google_ADS]



Il video richiama atmosfere anni '60 e vede i due artisti lanciarsi in una simpatica coreografia, un po' a sottolineare quella stessa leggerezza che il testo racconta.

Periodo fecondo sia per Jova che per Morandi questo. Il primo, infatti, reduce dal grande successo della serie #nonvogliocambiarepianeta, è tornato in sella alla sua bicicletta per realizzarne un'altra (già in onda su RayPlay) che lo vedrà affrontare un viaggio in bicicletta in Sud America. Morandi, invece, si prepara a partire per un altro tipo di viaggio, il "Go Gianni Go tour - Estate 2023",che si aprirà il 6 Luglio a Senigallia, per poi toccare davvero tantissime città Italiane.

Prepariamoci allora a girovagare con loro, a vedere nuove terre, vivere nuove esperienze, perché alla fine di ogni giornata possiamo addormentarci pensando; "Anche oggi questa vita l'ho davvero vissuta"..."Evviva"!









I più letti della settimana: