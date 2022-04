Jovanotti e Pinarello una bici solidale Anche Jovanotti insieme a Fausto Pinarello hanno unito le forze emesso all'asta un gioiello di bici creata per il cantante, i fondi andranno ad Unicef nel sostegno della gestione dei profughi ucraini offerte possibili fino al 24 aprile

Jovanotti e Pinarello una bici solidale.

L'ha ribattezzata “La mia Pantera Rosa” in sella alla sua Pinarello F12 Dogma, con lei ha percorso 15 mila chilometri. Oggi la sua tanto amata bici è ufficialmente in vendita attraverso un asta sulla piattaforma Ebay. La base d'asta è 10 mila euro e il ricavato dalla sua alienazione ha uno scopo nobile. Il denaro incassato sarà devoluto ad Unicef Italia per far fronte all'emergenza Ucraina. Anche Jovanotti è entrato in quella specie di Olimpo degli artisti che hanno fatto gesti di solidarietà per sostenere l'esodo dei profughi dalla loro terra invasa dai Russi.





Insieme a Lorenzo Jovanotti in questa impresa c'è anche Fausto Pinarello che ha disegnato la bici appositamente per lui, insieme hanno deciso di di offrire aiuto concreto ad un paese dilaniato dalla guerra. L'asta si chiuderà il 24 aprile e permetterà di aggiudicarsi un pezzo davvero unico da collezione. Si tratta infatti di un vero gioiello di casa Pinarello, una bici di altissima gamma, assemblata con i migliori componenti disponibili sul mercato.



