Jovanotti: "Occhio che arriva il BOOM..."

Venerdì 19 novembre è una data molto importante per Jovanotti, perchè come ha preannunciato sui profili social sarà una giornata ricca di novità su molteplici fronti. In primis, sta per uscire un nuovo pezzo intitolato "BOOM". Una traccia, a detta dell'artista, che diventa inaspettatamente singolo di apertura di un progetto ancora in lavorazione.

Dalle sue parole sembra essere arrivato il giusto tempo per fare "BOOM" e anche per presentare il #jovabeachparty2022:

"Venerdì 19 presentiamo #jovabeachparty2022 e occhio che arriva IL BOOM! sará una giornata di cose nuove, per esempio...IL BOOM, che è un pezzo nuovo, il primo di un lungo viaggio di canzoni che ci porteranno verso JovaBeach e oltre! Il 19 allora esce... IL BOOM ovunque, 3’:15’’ durante i quali succede di tutto. Come capita a volte con quei pezzi che diventano “primi singoli”, non era previsto che lo fosse (ma del resto che boom sarebbe sennò?), poi la mia casa discografica lo ha ascoltato e si è gasata e abbiamo deciso che nonostante sia ancora al lavoro su una marea di canzoni da portare in fondo questa è pronta da buttare fuori nel giorno in cui presentaziamo JBP2022. È un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo a Jova Beach con tutte le strobo accese e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribú che balla!"