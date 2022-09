CINEMA Julia Roberts e George Clooney e la faticosa scena del bacio L'amicizia ultra ventennale tra i due grandi attori di Hollywood e il fatto che ci sia affetto reciproco non ha facilitato le cose

Julia Roberts e George Clooney sono due grandi attori, tra i due dai tempi di "Ocean's Eleven" girato ormai oltre vent'anni, fa c'è anche un sincero affetto profondo. Sentimenti che i diretti interessati hanno confermato in numerose interviste.

L'ultima loro apparizione insieme, sul grande schermo, risale al 2016, per loro quindi, un ritorno molto atteso dopo ben sei anni. George e Julia sono entrambi nel cast di "Ticket to Paradise" che arriverà al cinema a breve, e sul set si è creato non poco imbarazzo al momento di girare una scena dove tra i due scoccava un bacio, unico previsto dal copione.

Come riportato in un articolo su TgCom24, ai due esperti attori ci sono volute ben 80 riprese per portare a termine la scena. "Ci sono volute in realtà 79 riprese di noi che ridiamo e poi quella di noi che ci baciamo". Hanno detto i due dopo, ma la loro chimica e il loro modo di interpretare i due personaggi presenti nella storia era fondamentale per la riuscita del film.



