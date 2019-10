Julia Roberts incanta con la sua eleganza

Julia Roberts incanta tutti con la sua eleganza e non smette di farci sognare. Le sue ultime foto hanno fatto il giro della rete perchè sono un vero e proprio mix di ricordi legati al film "Pretty Woman", che la rese una star a livello mondiale. Romanticismo, eleganza, fascino in questo abito a pois che ricorda molto quello indossato in una scena di "Pretty Woman".

Nei giorni scorsi infatti i paparazzi hanno immortalato la Roberts intenta a fare il tifo(proprio come Vivian) a una partita di polo, per essere più precisi al al 10° Veuve Clicquot Polo Classic nel Will Rogers State Historic Park a Pacific Palisades.





Mentre nel film interpretato anche da Richard Gere, la Roberts ha un vestitino marrone a pois bianchi; per la gara di polo di qualche giorno fa, l'attrice ha scelto il colore blu. Sorriso ed eleganza, invece rimangono gli stessi.

Complimenti a Julia Roberts!