Jung Kook dei BTS regala un nuovo singolo

Un nuovo singolo digitale di Jung Kook dei BTS ha creato negli ultimi giorni un hype notevole sui social di tutto il mondo. Anche perchè questo nuovo rilascio, intitolato Never let go, non fa parte di Golden, il primo album da solista del cantante sud coreano, che attualmente è in forza all'esercito del suo paese. Nonostante la leva ha però trovato modo di incidere e pubblicare una canzone che si è rivelata essere un regalo a tutti i milioni di fans sparsi per il mondo: la cosiddetta Army.

In occasione del 13 di giugno, compleanno dei BTS, viene organizzata una grande festa a Seoul, nella quale si presenta nuova musica e si organizzano eventi per le migliaia di ragazze e ragazzi che partecipano. Proprio in questa occasione è stato condiviso il video di Never let go.

Un regalo graditissimo, perchè a parte Jin, che ha terminato il servizio di leva pochi giorni fa, gli altri componenti dei Bantang Seonyondan saranno di nuovo pronti a tornare solo a giugno 2025. Il loro "esercito" di fans non vede l'ora.