NEW PLAY "Just a Little"...di Ronn Moss Una nuovo singolo per una nuova fase della vita di Ronn Moss, uomo indubbiamente affascinante ed artista dalle mille sfaccettature

"Just a Little"...di Ronn Moss.

E' stato fondatore e voce dei Player, gruppo rock nato alla fine degli anni '70, ma diciamoci la verità, per la maggior parte di noi lui è Ridge Forester, il bello di Beautiful, la mascella squadrata più amata dal pubblico femminile.

La verità, però, è che Ronn Moss è un'artista poliedrico che ha avuto la capacità e la fortuna di poter dare spazio ed energie a tutte le sue passioni e i suoi talenti: fotografia, regia, arti marziali, tiro al bersaglio, equitazione, recitazione e, evidentemente, anche la musica.

Abbiamo avuto la fortuna ed il piacere di stringergli la mano ed intervistarlo qui nei nostri studi qualche settimana fa per anticipare il lancio di questo suo nuovo singolo “Just a little”, il primo estratto dal suo nuovo progetto discografico: “Surprise Trip Love”.

Il titolo dell'album si rifà a Surprise Trip - Viaggio a sorpresa, film da lui stesso girato tra New York e la Puglia per raccontare una storia d’amore della quale Ronn voluto scrivere anche la colonna sonora. “Surprise Trip Love” è una vera e propria dichiarazione d’amore all’Italia, terra che a detta sua lo ha profondamente ispirato così tanto, oltre che un invito a vivere le proprie emozioni fino in fondo.

Un trip che dura da 70 anni il suo, splendidamente portati e, a quanto parte, intensamente vissuti e con questo brano che mescola un gusto pop rock, ad un sound di stampo melodico, ci porte con sé in questa nuova tappa, contagiandoci con tutta la sua passione e la sua voglia di vivere.

E allora lasciamoci contagiare...”Just a little”!



