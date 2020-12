"Just For One Day" tutti insieme per l'omaggio a David Bowie

Si chiamerà "A Bowie Celebration: Just For One Day" organizzato dal suo pianista storico Mick Garson e andrà in streaming l'8 Gennaio giorno della nascita di " David Robert Jones" ma per tutti semplicemente David Bowie. Considerato a pieno titolo, uno dei musicisti più influenti del XX secolo è stato un cantautore, polistrumentista e attore britannico. Londra inizio del 1947, da qui inizia la favola del Duca, che fin da giovanissimo si appassiona alla musica imparando a suonare il sassofono e dopo aver partecipato alla formazione di varie band, raggiunse il successo da solista nei primi anni settanta, attraversando cinque decenni di musica rock e conquistandosi la fama di aver perfezionato il genere "glam rock". Contemporaneamente alla sua attività principale, la musica, Bowie si dedicò anche alla pittura e al cinema, lavorando come attore con registi come Martin Scorsese, David Lynch e Christopher Nolan.





Tra i vari film in cui recitò, vi sono "L'uomo che cadde sulla Terra", "Furyo", "Miriam si sveglia a mezzanotte", "Absolute Beginners", "Labyrinth", "Basquiat" e infine "The Prestige". Nel 2008 fu inserito al 23º posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo la rivista Rolling Stone, che ha individuato tra i suoi migliori brani "Life on Mars?, Space Oddity, Fame e "Heroes", ma non è tutto infatti ben 5 dei suoi album sono inseriti nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone. Il suo pianista storico Mick Garson ha scelto proprio la data dell'8 Gennaio 2021 per celebrarlo con un evento di tributo, uno show, che sarà trasmesso in streaming con ospiti del calibro di Tony Visconti, Billy Corgan, Adam Lambert, Trent Reznor, Duran Duran, già annunciati.













Oltre a Garson, la band che farà da collante in tutte le esibizioni sarà formata dai musicisti che hanno suonato con il Duca Bianco nel corso della sua carriera. Ma non solo, sul palco anche lo storico produttore Tony Visconti, poi la bassista Gail Anne Dorsey, con i chitarristi Gerry Leonard ed Earl Slick e infine il batterista Sterling Campbell. Ma interverranno anche altri come Zack Alford, Carlos Alomar, Erdal Kızılcay, Carmine Rojas e Charlie Sexton. Si ascolteranno le canzoni di Bowie con arrangiamenti nuovi e nuove interpretazioni mai sentiti in precedenza insieme ai nomi sopra citati e ancora con quelli che si aggiungeranno fino all'8 Gennaio 2021 data dell'evento.