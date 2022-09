MUSICA Kali Uchis è tornata con il suo nuovo singolo "NO HAY LEY" Atmosfere house retro' per la cantante colombiano-americana vincitrice di un Grammy Award

Kali Uchis è tornata con il suo nuovo singolo "NO HAY LEY".

Dopo il grande successo di "Telepatia", tra i brani più trasmessi dalle radio italiane nel 2021 e tra le canzoni più ascoltate a livello globale, Kali Uchis pubblica "NO HAY LEY", il suo primo singolo da solista dall'uscita del suo album del 2020 "Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)" .



Cresciuta tra la Virginia e la Colombia, Kali Uchis ha imparato a suonare il pianoforte e il sassofono alle scuole superiori. Vincitrice di un Grammy Award e nominata ai Latin Grammy Awards, ha raggiunto il successo nel 2015 con l'uscita del suo primo EP "Por Vida". Ha inoltre collaborato, dentro e fuori dal palco, con numerosi artisti, tra questi Gorillaz, Jorja Smith, Juanes, Diplo, Major Lazer, Daniel Caesar e Snoop Dogg.

"Ho scritto questa canzone sul mettere l'amore al di sopra di ogni altra cosa", ha spiegato Kali Uchis parlando del suo nuovo singolo. “En el amor no hay ley significa 'non ci sono leggi da amare'. Stai con chi ti rende felice e non ascoltare quello che gli altri hanno da dire a riguardo perché innanzitutto non sono affari loro!"

Kali Uchis - NO HAY LEY (Official Music Video)

Nel video musicale del suo ultimo singolo "NO HAY LEY" Kali Uchis torna indietro nel tempo, con un profondo senso di nostalgia per la moda dei primi anni 2000 e del tempo che una volta lei trascorreva ascoltando musica house latina nei club della Colombia.

"In un certo senso sono cresciuta nei club, perché i miei genitori possiedono dei club in Colombia. Io amo la musica house latina sin da quando ero piccola, ma è qualcosa che non ho mai esplorato da solista fino ad ora", ha detto Kali Uchis parlando del suo primo singolo da solista in due anni. "NO HAY LEY" apparirà in uno dei suoi due prossimi album: uno in inglese, l'altro in spagnolo. "Entrambi gli album hanno all'interno molti generi diversi. Io, quando creo, cerco davvero di non limitarmi ad un suono specifico, anche se l'album spagnolo è decisamente più dance".





