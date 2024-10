CINEMA Karate Kid Legends E' stata ufficialmente svelata la locandina di The Karate Kid Legends, la pellicola arriverà al cinema nel 2025

Karate Kid Legends.

Il nuovo Karate Kid sta per arrivare. È stato svelato il poster ufficiale di "Karate Kid - Legends", il nuovo film che arriverà nelle sale il 30 maggio 2025.

La locandina è stata svelata in occasione del New York Comic-Con e adesso l'attesa è per il primo trailer. Nel poster campeggiano passato, presente e futuro della saga: ci sono infatti i volti di Ralph Macchio (storico protagonista della saga originale) e di Jackie Chan (nuovo maestro al posto di Pat Morita, morto nel 2005), mentre in primo piano, in kimono e posizione da combattimento, c'è il giovane Ben Wang.

