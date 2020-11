Karen Pruccoli con noi nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne

In una giornata così importante e dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo avuto il piacere di ospitare Karen Pruccoli, di Unione Donne Sammarinesi per raccontarci la sua testimonianza di rinascita. Una storia di vita e un'esperienza che può essere d'esempio per tante altre donne che hanno subito o subiscono discriminazioni di qualsiasi tipo, ma anche la prova concreta della possibilità di ricominciare. Ascolta sul nostro podcast l'intervista a Karen Pruccoli!