REALI Kate Middleton: prove generali da Regina Ai funerali del principe Filippo ha dimostrato di essere sempre più importante all'interno delle dinamiche dei Windsor

Come tutte le favole anche questa inizia con: C’era una volta una timida ragazza borghese che arrivata a corte, la Regina Elisabetta temeva non potesse reggere ne essere all’altezza di resistere alla pressioni della Royal family. Quella tenera e apparentemente indifesa ragazza della borghesia, dieci anni dopo è un membro di spicco della famiglia reale. E' amata dai sudditi, ma soprattutto sempre più importante all’interno delle dinamiche dei Windsor. Si era guadagnata il nome di «Waity Kaity», per via degli otto anni di fidanzamento col principe, come tutte le storie d'amore, fatti di alti e bassi, ma lei era sempre li. E oggi è ago della bilancia, punto fermo per il marito William e non solo, oltre a essere ormai un asso dell’etichetta reale e del protocollo. La sua impeccabile presenza, il suo ruolo acquisito all'interno dei Windsor si è palesato agli occhi di tutti al funerale del principe Filippo, scomparso a 99 anni il 9 aprile.





Bellissima come mai, elegante, ma non troppo, fedele alle tradizioni e compagna presente. Kate è stata la prima a prendere la parola, e al termine delle celebrazioni a Windsor, ha voluto omaggiare la regina Elisabetta, sola nel suo Reale e composto dolore, indossando un giro di perle che Sua Maestà, che negli anni ’80 avevamo visto spesso al collo di Diana. A cerimonia terminata Kate e Harry, e poi Harry e William nell’allontanarsi dalla cappella, i tre hanno camminato assieme, finché Kate ha ritenuto di fare qualche passo indietro, lasciando i due uno al fianco dell’altro. Lei che ha svolto un ruolo fondamentale nel tentare di riavvicinare i due fratelli, prendendo in mano la situazione e fare lei stessa da mediatrice tra i due. Per rivelarsi poi un ottima mediatrice anche nelle questioni più spinose. Kate, mamma di un futuro re e di altri due eredi, compagna fidata del secondo in linea di successione al trono, duchessa navigata, ha saputo mettere in pratica quanto appreso stando al fianco di William e oggi Kate procede da sola, e procede molto bene....verso il trono d'Inghilterra.

Come voleva Elisabetta, oggi Kate Middleton è pronta per il ruolo che un giorno ricoprirà....

