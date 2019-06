Katy Perry – Never Really Over

"Never Really Over" è il titolo della nuova canzone di Katy Perry, che anticipa l’uscita del suo nuovo album.

Dopo la fine del suo Witness: The Tour, nel 2018, la cantante statunitense aveva annunciato di volersi prendere una pausa e così è tornata solo a febbraio di quest’anno con il singolo "365," in collaborazione con DJ Zedd.

Katy ha spiegato il significato del brano, che parla della natura delle relazioni, riferendosi proprio ad una storia finita che però non lo è mai stata veramente.

Katy Perry è, oggi, fidanzata con l'attore britannico Orlando Bloom.













Never Really Over è un fresco brano pop uscito in contemporanea con il video girato in California, nei pressi di Malibu. Le atmosfere del video sono molto anni Sessanta-Settanta con costumi e trucchi dell’epoca ed una divertente coreografia.

Una Katy Perry in versione Hippie, ci piace!