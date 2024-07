Katy Perry's back... ?

Cringe è il commento più gentile affibbiato on-line al nuovo singolo di Katy Perry. Imbarazzante minimo... ma per quale motivo? Il ritorno della giudice di American Idol era davvero molto atteso, eppure questa Woman's World non ha avuto un benvenuto dalla critica, dai giornalisti ed il parte dal pubblico, anche quello femminile.

Presentato come un neo-inno femminista...,"questo è un mondo delle donne, e sei fortunato a viverci", il nuovo singolo nel testo è stato giudicato regressivo e musicalmente banale. Mentre nel panorama musicale femminile ci sono artiste che davvero con le loro canzoni e le loro dichiarazioni, che puoi amare o meno sia chiaro, portano avanti un messaggio genuinamente diretto alle loro sorelle: Dua Lipa, Taylor Swift, Camila Cabello, Charlie XSX e tante altre.

Il pop contemporaneo ha spazio per canzoni allegre ma se si ha la pretesa di analizzare la società in cui viviamo bisogna evitare testi al limite del fake e video con le solite immagini sessualizzate un po' oboslete. Kay Perry si è difesa da questa critiche invocando il diritto alla satira, per così dire, in un video pubblicato sui suoi social nel fine settimana. La rete però è spietata, ed i commenti sono stati davvero poco benevoli.